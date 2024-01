Vigliano in festa per Sant'Antonio Abate, sfilata di carri e trattori FOTO e VIDEO

Vigliano in festa per Sant'Antonio Abate, sfilata di carri e trattori (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Comunità di Vigliano Biellese in festa per la giornata dedicata al Sant'Antonio Abate, realizzata come ogni anno dall'Associazione Carrettieri.

La manifestazione ha avuto inizio stamattina nei locali della sede degli Alpini con il tradizionale rinfresco, alla presenza del sindaco Cristina Vazzoler, del presidente dei Carrettieri Sergio Merlin e del nuovo priore Marco Macchieraldo. Poi è stato il turno della sfilata di cavalli, carri, trattori e automezzi per le vie del paese, con l’accompagnamento musicale della Filarmonica di Valdengo.

L’arrivo nella piazza del mercato (via Largo Stazione) ha visto la benedizione da parte del parroco, don Luca Murdaca, e la distribuzione del vin brulè. Alle 11, nella chiesa di Santa Maria Assunta, la Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate e dei soci defunti. Verso le 12.30 è in programma il pranzo sociale presso la sede dell’Associazione Carrettieri (via per Chiavazza 32).