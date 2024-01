Sant’Antonio Abate a Vigliano, per il pranzo dell'Associazione Carrettieri prenotazioni già esaurite VIDEO

Il 17 gennaio sarebbe stato l'ultimo giorno per prenotarsi per il pranzo di domenica 21 gennaio a Vigliano organizzato dall'Associazione Carrettieri in occasione della Festa di Sant'Antonio Abate, mentre a oggi, martedì 16, i posti sono già tutti esauriti.

L’appuntamento è quindi per domenica alle ore 8.30, presso la sede degli Alpini in viale Alpini d’Italia. Ad accogliere i partecipanti sarà il presidente dell’Associazione Carrettieri Sergio Merlin, insieme a tutto il consiglio e al nuovo priore, Marco Macchieraldo, che offrirà un rinfresco presso il salone degli Alpini.

Come dice il presidente Merlin: "Ci abbiamo messo il cuore".