Carrettieri di Vigliano in festa, al pranzo in sede c'è anche il ministro Pichetto FOTO e VIDEO

Carrettieri in festa a Vigliano, al pranzo in sede c'è anche il ministro Pichetto (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Giornata di festa per la comunità di Vigliano Biellese per la tradizionale festa di Sant'Antonio Abate, realizzata come ogni anno dall'Associazione Carrettieri, che visto come assoluti protagonisti tantissimi carri e trattori.

A fine mattinata, si è tenuto il pranzo sociale nella sede di via per Chiavazza, che ha visto la partecipazione di un gran numero di persone. Tra loro, anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto.

Di seguito i momenti clou della giornata, con le voci dei protagonisti, tra cui il nuovo priore Marco Macchieraldo.