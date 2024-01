Virtus Biella, Serie C: l’incontro con Sammaborgo a San Maurizio D’Opaglio.

Ultima giornata di andata nel campionato di serie C femminile di volley: una giornata importante in alta classifica poiché si incontrano tra loro quattro delle cinque squadre al momento in lotta per i tre posti che porteranno ai playoff. La Prochimica Novarese Virtus Biella, dopo la netta sconfitta interna contro la capolista Cus Collegno, affronta una trasferta decisamente impegnativa a San Maurizio d'Opaglio, contro il Sammaborgo, squadra che segue ad un punto in classifica. Per tornare al terzo posto serve una vittoria e allo stesso tempo che la capolista sconfigga il Gavi Novi. Fischio d'inizio alle ore 18.

Classifica girone A dopo 12 giornate: Cus Collegno 35, Almese 29, Gavi Novi 27, Prochimica Novarese Virtus Biella 25, Sammaborgo 24, Pinerolo 21, Vicoforte Ceva 18, Canelli 17, Pavic Romagnano 14, Ovada 13, In Volley San Giorgio 12, Playasti 11, Fortitudo Chivasso 6, Mtv Torino 0.





FOCUS SUL SETTORE GIOVANILE NEROFUCSIA

PRIMA DIVISIONE: PROFOAM VIRTUS IN CAMPO VENERDì A CRESCENTINO

Turno di riposo per la Profoam Virtus nello scorso fine settimana. Le giovani Nerofucsia tornano in campo venerdì sera a Crescentino alle ore 21, cercando la seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta il 7 gennaio proprio contro le vercellesi.

Classifica girone C: Tollegno 24 (8), Scurato Novara 21 (8), San Rocco Novara 15 (8), San Giuseppe Trecate 15 (8), Valsesia Team Volley 11 (8), Igor Volley Trecate 9 (9), Volley Crescentino 8 (9), Heka Volley Gaglianico 5 (7), Profoam Virtus Biella 3 (9).





UNDER 18 FIPAV: TURNO DI RIPOSO PER TRI-GRAF

Ferma per una decina di giorni la squadra Under 18 Tri-Graf Virtus: tornerà in campo il 28 gennaio a Novara contro lo Scurato. Per la classifica finale del girone sarà poi determinante l'ultima partita il 4 febbraio a Omegna.

Classifica girone C: Teamvolley 21 (9), Omegna 21 (9), Tri-Graf Virtus Biella 19 (10), San Giuseppe Trecate 19 (9), Sammaborgo 11 (10), Gaglianico 5 (8), Scurato Novara 0 (9).





UNDER 16 FIPAV: ACQUATEC VIRTUS SCONFITTA DAL SAN GIACOMO

Sconfitta 3-0 domenica l'Acquatec Virtus Biella sul campo del San Giacomo (20, 21, 16 i parziali). Nella 13ª giornata (penultima della prima fase) ancora in trasferta le nerofucsia attese sul campo del San Giuseppe Trecate domenica mattina alle 10.30.

Nel girone D a riposo Numeraria Virtus che tornerà in campo domenica in casa alle 10.30 contro l'Occhieppese.

Classifica girone C: Igor Trecate 35 (12), Novi 29 (12), Sangiacomo Novara 27 (12), Issa Novara 18 (12), Acquatec Virtus Biella 17 (12), San Giuseppe Trecate 12 (12), Alessandria 3 (12), San Rocco Novara 3 (12).

Classifica girone D: S2M Vercelli 33 (12), Teamvolley 27 (12), Koala Fontaneto 25 (12), Occhieppese 24 (12), Numeraria Virtus Biella 19 (12), Gaglianico 10 (12), Volley Vercelli 6 (12), Santhià 0 (12).





UNDER 14 FIPAV: UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA PER NUMERARIA

Due partite in pochi giorni per Numeraria Virtus Biella: sabato scorso ha vinto in rimonta 1-3 sul campo dell'Ovada (25-13, 16-25, 12-25, 15-25), mentre mercoledì, pur giocando a lungo alla pari, è stata battuta in casa 1-3 dalla capolista Igor Trecate (15-25, 25-15, 25-23, 23-25). Sabato match interno contro l'Ardor Casale: fischio d'inizio ore 16, gara importante per la classifica perché le casalesi seguono a 2 punti ma hanno 2 partite in meno.

Classifica girone Eccellenza: Igor Trecate 33 (11), Numeraria Virtus Biella 23 (11), Ardor Casale 21 (9), Sammaborgo 16 (11), Alessandria 15 (11), Ovada 9 (10), Omegna 9 (10), Valsesia 0 (11).





UNDER 13 FIPAV: DOPO IL SUCCESSO AD ARONA LA VIRTUS SI GIOCA IL TERZO POSTO A NOVI LIGURE

Dopo il bel successo di domenica scorsa ad Arona (1-3 con parziali 21-25, 17-25, 25-20, 23-25) le Nerofucsia saranno di nuovo in trasferta sabato mattina alle 10.30 contro il Novi che al momento ha gli stessi punti in classifica.

Classifica girone Eccellenza: Omegna 23 (8), Igor Trecate 21 (8), Novi 14 (8), Virtus Biella 14 (8), Arona 9 (7), Ardor Casale 6 (7), Acqui 6 (8), Pavic Romagnano 0 (8).





UNDER 12 6VS6: ESORDIO CON SCONFITTA PER LA VIRTUS

Il campionato Under 12 6contro 6 è iniziato con una sconfitta per la Virtus Biella, battuta 1-2 in casa (14-25, 16-25 e 25-23) dall'S2M Vercelli. Nel week end un turno di riposo: sabato 27 il prossimo incontro a Occhieppo.

Classifica girone C: Crescentino 3 (1), Issa Novara 3 (1), S2M Vercelli 2 (1), Virtus Biella 1 (1), San Rocco Novara 0 (1), Occhieppese 0 (1).





UNDER 12 4VS4: INIZIA DOMENICA IL CAMPIONATO

Parte domenica 21 gennaio il campionato Under 12 4 contro 4: la Virtus Biella ha iscritto due squadre e giocherà contro due formazioni del Teamvolley, due del Valsesia e uno del Gaglianico. Il primo concentramento è previsto al PalaSarselli di Chiavazza dalle ore 15.