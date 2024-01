Si assenta da casa per tutto il pomeriggio ma al suo rientro la trova “visitata” dai ladri. È successo ieri, 17 gennaio, in via Avogadro, a Biella.

A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine una residente di circa 60 anni. Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero stati rubati alcuni monili in oro ma è in fase di quantificazione la stima della refurtiva. Sul caso indagano i Carabinieri.