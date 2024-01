Scontro auto-moto alla rotonda della Trossi, ferito un giovanissimo

Avrebbe riportato la frattura di un arto il giovane di Biella che, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto. Il fatto è successo ieri pomeriggio, 17 gennaio, sulla Trossi, alla rotonda per la via XX settembre di Gaglianico.

Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 per la prima assistenza al 16enne, subito trasportato in ospedale per le cure del caso. Indenne, invece, l'altra conducente, una donna di 47 anni, residente nel capoluogo di provincia. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell'accaduto.