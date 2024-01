Collisione tra un trattore e un'auto, necessario il soccorso del 118 - Foto Finatti per newsbiella.it

Intorno alle 21.30 di oggi, 18 gennaio, a Sandigliano su una via Gramsci immersa nella nebbia, si sono scontrati un trattore e un'automezzo secondo una dinamica in via di accertamento da parte dei Carabinieri.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno prestato soccorso e trasportato in ospedale il conducente dell'auto che, dalle prime testimonianze, non sembra abbia subito gravi conseguenze.