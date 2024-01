Hanno coltello in tasca e in macchina ma vengono controllati dalla Polizia: nei guai uomo e donna (foto di repertorio)

Trovati con due coltelli per strada, vengono denunciati per possesso di oggetti atti ad offendere. A finire nei guai una donna e un uomo, sottoposti a controllo da parte del personale della Questura di Biella.

Nel pomeriggio di lunedì 15 gennaio, gli agenti hanno effettuato alcuni accertamenti in piazzale Casalegno, identificando un gruppo di persone. Al termine dell'intervento, è stato sequestrato un coltellino dalla lunghezza di circa 6 centimetri, rinvenuto in tasca ad una 39enne, inevitabilmente deferita.

Martedì, invece, in via Valle d'Aosta, la Polizia ha ritrovato un coltello da cucina di 20 centimetri complessivo in un'auto, guidata da un 32enne di origine straniera e sottoposta a controllo dalla Polizia. Anche in questo caso, si è proceduto al sequestro dell'arma con la denuncia del guidatore.