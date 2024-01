Carabinieri, scoperta serra per la coltivazione di stupefacente in Valle Elvo FOTO

In un comune della Valle Elvo, i militari della Stazione Carabinieri di Netro, a conclusione di accertamenti, scaturiti nell’ambito di attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Biella, hanno deferito in stato di libertà un uomo 36enne, poiché ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, alle 8.30, a seguito di perquisizione delegata dall’Autorità Giudiziaria, presso l'abitazione di residenza del denunciato, i militari operanti hanno rinvenuto: 6 vasi contenenti steli recisi di piante di marijuana; un barattolo in vetro contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 30 circa; un involucro di cellophane contenente un grammo circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana; una serra artigianale attrezzata per la coltivazione di sostanze stupefacenti. Piante, stupefacente ed attrezzatura per la coltivazione sono stati sottoposti a sequestro.