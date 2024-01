Biella, con i polsi incatenati si presenta davanti a Palazzo Oropa: “Voglio parlare con il sindaco”

Era davvero disperata la donna che, nella mattinata di martedì, si è presentata agli uffici di Palazzo Oropa per avere un colloquio con il sindaco di Biella Claudio Corradino.

Era in lacrime, visibilmente provata, con una catena attorno ai polsi. La situazione è stata immediatamente riportata al primo cittadino che, insieme ad un assistente sociale e all'assessore Isabella Scaramuzzi, l'ha ricevuta in una stanza per capire la situazione.

“Ha parlato a lungo, noi l'abbiamo ascoltata con molta attenzione e cercato di rincuorarla – racconta Corradino – È una persona che sta vivendo un momento personale molto particolare: ha da poco perso il lavoro, ha due figli e deve affrontare spese inaspettate. Ha vissuto sicuramente un attimo di scoramento. Insieme ai servizi sociali cercheremo di aiutarla e starle vicina così da risolvere il problema. Sono convinto che tutto si sistemerà per il meglio”.