StradeParallele di Shamsia Hassan, a Biella la mostra di Street Art Afghana

#StradeParallele è il titolo della mostra di Shamsia Hassani, esponente della Street Art Afghana, in programma dal 20 gennaio al 25 febbraio allo Spazio Cultura della Fondazione CRB in Via Garibaldi a Biella (Via Garibaldi 14).

Shamsia Hassani è nata in Iran da genitori afghani fuggiti dalla guerra civile, sfidando i pericoli di una città in stato d'assedio e il rischio di essere donna.

E’ la prima afghana a dedicarsi alla Street Art. I suoi non sono graffiti qualsiasi: in primo luogo, perché rompono l'approccio iconoclasta dell'arte islamica e, in secondo luogo, perché i suoi soggetti sono donne. Donne avvolte nel chador, in pose leggiadre come antiche Dee Madri della civiltà sogdiana, con strumenti musicali o, semplicemente, immerse nei loro pensieri.

Venerdì 19 gennaio alle 18:30 la presentazione dell’evento presso la Sala Convegni della Fondazione (Via Garibaldi 14/A) con ospite Gabriella Colosso, Assessore alle Pari Opportunità della Città di Ivrea. A seguire l’inaugurazione della mostra

#StradeParallele è realizzata in collaborazione con l'Associazione Mafalda VocidiDONNE, da sempre vicina alle problematiche delle donne e, in questa fase storica difficile, al popolo afghano.

Questi gli orari di apertura della rassegna con ingresso libero. Lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16-17.30. Sabato e domenica 16-19.

Per ulteriori informazioni https://www.fondazionecrbiella.it/strade-parallele