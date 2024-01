Ubriaco vaga per strada ma viene segnalato. All'arrivo della Polizia, si scaglia contro gli agenti

Alcuni residenti notano un uomo che vaga in piena notte per il quartiere in evidente stato di ubriachezza. Preoccupati per la situazione, hanno subito richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

È successo nei giorni scorsi a Biella. All'arrivo delle Volanti, stando alle ricostruzioni del caso, l'uomo si sarebbe innervosito e si sarebbe scagliato contro gli agenti. In pochi secondi, però, è stato bloccato dagli stessi e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di un 33enne di origine straniera, comparso poi davanti al giudice nell'udienza di convalida. Per lui è stato disposto l'obbligo di firma. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'intervento.