A fuoco canna fumaria a Castelletto Cervo (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Allarme a Castelletto Cervo per un incendio che ha interessato la canna fumaria di un'abitazione. La segnalazione al numero unico di emergenza è arrivata poco dopo le 19.30 di oggi, 14 gennaio. Sul posto quattro mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza.