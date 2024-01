Un'altra canna fumaria a fuoco, intervento in tarda serata a Benna

Ieri sera, 14 gennaio , poco prima delle 23, due squadre dei Vigili del Fuoco di Biella sono giunte in via Pionbeis, a Benna, per un incendio canna fumaria.

Dopo aver spento le fiamme hanno provveduto alla messa in sicurezza della stessa e consigliato i proprietari di non utilizzarla fino alla totale messa in sicurezza da parte di un tecnico.

Non è la prima volta che simili episodi si verificano nel Biellese.