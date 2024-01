Cossato, cantiere "Le Piscine", ATC: "Appalto affidato, l'impresa ha tempo 550 giorni per realizzare l'opera", foto Chiarini per newsbiella.it

Passando davanti alle reti arancioni del cantiere ATC "Le Piscine" a Cossato messe mesi fa e rinforzate per via del maltempo che ne ha tolte alcune, il dubbio è lecito: il cantiere sta avanzando? Tutto sembra tale e quale praticamente al giorno del taglio del nastro, allo scorso 14 settembre.

"I lavori come da prassi sono stati affidati ufficialmente all'impresa che ha vinto l'appalto - rassicurano però dagli uffici ATC Piemonte Nord - , dopo il taglio del nastro e dopo la chiusura del bando. Ora l'impresa ha 550 giorni di tempo per realizzare l'opera, che ricordiamo è un complesso importante che vale 8 milioni di euro".

A settembre il cantiere in via Martiri della Libertà, a Cossato in zona Baraggine era stato inaugurato alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche per la Casa, Chiara Caucino, del presidente dell’ATC Piemonte Nord, Marco Marchioni, del sindaco di Biella, Claudio Corradino e del sindaco di Cossato, Enrico Moggio.

Il progetto vale 8 milioni: è una storia che parte dal lontano 2009, quando l’allora Atc di Biella aveva sottoposto per la prima volta il progetto di riqualificazione alla Regione Piemonte. Il via libera della giunta di Palazzo Lascaris è però arrivato solo a dicembre 2022.