Case Atc a Cossato alla Picchetta, Barbierato: "Area pericolosa per i bambini", FOTO

Era il 14 settembre quando si è tagliato il nastro al cantiere Atc alla Picchetta a Cossato noto come «Le piscine», in località Baraggine. Presenti l’assessore regionale alle Politiche per la Casa, Chiara Caucino, del presidente dell’ATC Piemonte Nord, Marco Marchioni, del sindaco di Biella, Claudio Corradino e del sindaco di Cossato, Enrico Moggio. Ma a oggi il cantiere non è ancora partito. La denuncia arriva da Marco Barbierato, Consigliere di minoranza del Partito Democratico per Cossato.

"Che non sarebbe partito subito se vogliamo si poteva immaginare - commenta il consigliere - , non c'era nemmeno riportata la data sul cartello dei lavori. Ma il grande problema è che la zona non è in sicurezza. Quel giorno è stato affidato il cantiere, ma si è pensato a tagliare l'erba dove è stato montato il palco e di togliere le reti arancioni di protezione che adesso non ci sono più. Quando negli anni sono cadute più volte per via del maltempo, telefonavo io e chiedevo di rimetterle, ma ora che sono state tolte per il cantiere e non sono più state rimesse, è pericoloso. Se un bambino entra in bici per esempio, può farsi del male. Ci sono ferri che sporgono, e pilastri che possono creare pericolo".

Il progetto prevede la realizzazione di 3 nuove palazzine per un totale di 42 alloggi e 126 parcheggi, per un investimento complessivo di 8 milioni di euro. L’opera era stata iniziata, ma bloccata, nel 2012.