Cantiere Atc alla Picchetta a Cossato, Barbierato: "La verità è che nemmeno loro sanno quando partiranno i lavori"

"A settembre c'era un cartello di cantiere dove si parlava di 550 giorni di lavori, ma senza data di inizio. Lo hanno tolto dopo la sceneggiata inaugurale. A novembre, dopo le mie domande, Marchioni di ATC mi ha risposto che "Avevo letto male le carte, i lavori partiranno al massimo lunedì".

A parlare è Marco Barbierato, consigliere comunale Pd a Cossato, che prosegue: "Era il 13 novembre. A dicembre hanno detto che "La ditta aveva avuto problemi, massimo 10 giorni e si parte". E oggi siamo come siamo".

Il consigliere ha chiesto spiegazioni al sindaco Enrico Moggio in consiglio comunale: "Onesto, mi ha detto che secondo lui ditta ha preferito finire altri lavori e aspettare dopo le feste. La verità è che non lo sanno nemmeno loro quando parte. A settembre è stato fatto uno show per il taglio del nastro per i media con tanto di palco e drone per le riprese, ma senza sostanza, non ci resta che aspettare".