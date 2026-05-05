Turismo, i campeggi biellesi possono candidarsi al marchio "Ospitalità Italiana"

Anche i campeggi del Biellese possono candidarsi al marchio di qualità “Ospitalità Italiana”, la certificazione promossa da Unioncamere e dagli enti camerali per qualificare l’offerta turistica e valorizzare il legame con il territorio.

La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, ha aperto un bando rivolto alle strutture ricettive delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Le imprese interessate possono richiedere il marchio attraverso un percorso di valutazione integrato con un sistema di rating. Le domande saranno esaminate sulla base di quattro indicatori: qualità del servizio, promozione del territorio, identità e notorietà. Alla selezione seguiranno sopralluoghi presso le strutture.

Il livello qualitativo sarà espresso attraverso un numero variabile di “corone”, da una a tre, in base al punteggio ottenuto. L’attestazione “Ospitalità Italiana” e il relativo rating avranno validità di 18 mesi.

"Ottenere il marchio Ospitalità Italiana non è solo un riconoscimento formale, ma un vantaggio competitivo che permette alle strutture di distinguersi sul mercato, certificando la qualità dell’accoglienza e il legame con il patrimonio territoriale" spiega Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Per partecipare occorre compilare il modulo disponibile sul sito www.pno.camcom.it e inviarlo via PEC all’indirizzo promozione@pec.pno.camcom.it entro venerdì 29 maggio 2026.

L’ammissione avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a un massimo di 20 richieste. Maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio Promozione della Camera di Commercio.