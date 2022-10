La Regione Piemonte tende la mano alle piscine: 840mila euro per salvare gli impianti coperti

Una mano tesa a un settore in difficoltà, per aiutarlo a superare un momento difficile, iniziato con la pandemia e proseguito con il caro energia. La Regione Piemonte ha deliberato lo stanziamento di 840mila euro per sostenere le spese che gli impianti con piscine coperte hanno dovuto affrontare nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19. Il contributo è a favore dei soggetti gestori di impianti sportivi con piscina situati in Piemonte, con almeno una vasca coperta.

Come partecipare al bando

Partecipare al bando sarà semplicissimo: i richiedenti dovranno presentare istanza tramite la compilazione del form disponibile su piattaforma digitale regionale. Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9,00 del 11/10/2022, fino alle ore 12,00 del 28/10/2022, compilando il modulo telematico disponibile sul sito della Regione. Le richieste dovranno contenere i dati riferiti alle spese energetiche (elettriche e termiche) a carico dei gestori.

Per facilitare la compilazione della domanda, alla pagina:

Nella sezione “documentazione bandi”, è disponibile un tutorial che supporta nella comprensione di tutte le fasi della procedura informatica di compilazione.

Il sostegno della Regione al mondo dello Sport durante l’emergenza Covid

In questi anni la Regione ha messo in campo ogni strumento possibile per aiutare gli impianti sportivi del territorio a venire fuori da un momento complicato. Da inizio pandemia si stima che siano stati stanziati 13 milioni di euro di aiuti solo per il comparto Sport (5,3 milioni di euro per gli impianti, 300mila per i club sportivi iscritti alla F.I.S.I., 500mila per progetti di eccellenza sportiva, 4,3 milioni per 1.304 attività sportive e oltre 2 milioni per altre 955 società). Nel corso del biennio 2020-2021, infatti, la Regione Piemonte ha erogato complessivamente 12.476.742 euro, destinati a un totale di 2.600 beneficiari. Dallo sci ai club sportivi iscritti alla Fisi passando per i progetti di eccellenza sportiva, sono tante e appartengono ai più disparati settori le realtà aiutate in questi anni.

Ricca: "Da inizio pandemia investiti 13 milioni di euro"

“Per il mondo dello sport l’emergenza Covid è stata un terremoto inaspettato e drammatico che ha rischiato di compromettere gravemente persino la sopravvivenza di molte realtà del territorio. Proprio per fornire un argine alla crisi dovuta alla pandemia, come Regione Piemonte ci siamo attivati da subito per offrire una serie di contributi economici utili a far sopravvivere la rete sportiva locale. Questo stanziamento destinato alle piscine, che ammonta a 840mila euro, è l’ultimo di una lunga serie di interventi simili che lo hanno preceduto - affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -. In totale, come Regione, ad oggi abbiamo investito più di 13 milioni di euro in ristori, un impegno che ha avuto anche il merito di velocizzare la ripartenza dell’intero comparto e di prepararlo al grande anno di eventi inaugurato con la vittoria del titolo di Regione Europea dello Sport”.