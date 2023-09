Cossato, la posa della prima pietra al cantiere Atc "Le Piscine", Moggio: "Intervento efficace e importante"

“È un momento tanto atteso per l'intera comunità di Cossato", commenta il sindaco di Cossato Enrico Moggio nel giorno dell'inaugurazione del cantiere Atc alla Picchetta, oggi mercoledì 13 agosto.

"Si tratta di un progetto avviato nel 2009 - continua il primo cittadino - , che come sappiamo ha avuto una fase di interruzione. Ora grazie all'interessamento e al lavoro dell'assessore regionale Chiara Caucino e del presidente dell'Atc Piemonte Nord Marco Marchioni, che ringrazio a nome di tutta la comunità, il cantiere può ripartire. Un intervento efficace e importante per l'intero territorio del Cossatese: al termine dei lavori saranno disponibili 42 nuovi alloggi. Una risposta concreta in un momento di difficoltà come il nostro tempo”.

Il momento celebrativo è in programma alle 11:00 alla presenza oltre che dell’Assessore Regionale alla Casa Chiara Caucino e del presidente dell’Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni, anche il sindaco di Cossato, Enrico Moggio e il sindaco di Biella, Claudio Corradino, oltre che altri rappresentanti delle istituzioni.

Il via libera della giunta regionale è arrivato a dicembre 2022. Su proposta dell’assessore regionale alla Casa, Chiara Caucino è stata approvata l’erogazione dell’importo ulteriore di quasi due milioni e mezzo di euro (2.484.046,05, per la precisione) per gli interventi di edilizia residenziale a Cossato, in provincia di Biella.

Dal cantiere nasceranno tre 3 nuove palazzine per un totale di 42 alloggi e 126 parcheggi, per un investimento complessivo di 8 milioni di euro. L’opera era stata iniziata, ma bloccata, nel 2012 quando furono completate le fondamenta e le opere di urbanizzazione. Poi, anche complice la fusione delle varie Atc provinciali e le lungaggini burocratiche, il nulla, fino a dicembre.