Biella Corse, buona la prima FOTO

Buona la prima (e per qualcuno nel senso letterale del termine), per i piloti Biella Corse in gara questo fine settimana, sabato 6 e domenica 7 gennaio, a Pragelato (Torino), dove si sono corse le prime due prove dell’Ice Challenge - Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio 2024.

Nel primo round, corso nella giornata di sabato, Davide Negri e il figlio Alessandro Negri, in gara con la stessa macchina, la Subary Impreza “di famiglia” (classe 6, raggruppamento 5) hanno chiuso rispettivamente al settimo e al nono posto assoluto, sesti e ottavi di categoria. Il giorno dopo, quando si è corso il secondo round, hanno invece terminato la gara rispettivamente in undicesima e sedicesima posizione, di nuovo settimi e noni di categoria. Nella Master King, invece (la prova finale dove partecipa chi ha ottenuto i migliori risultati, a prescindere dalla categoria), ha gareggiato soltanto Alessandro, che ha chiuso al quarto posto assoluto.

Questo perché “abbiamo avuto da subito, fin dalla prima giornata, un po' di problemi con la macchina” ha spiegato il pilota al termine. “Si sono rotti i collettori e così con la vettura che già non era “al top”, abbiamo fatto molta molta fatica! Perdevamo potenza, non avevamo motore … però, mettendoci del nostro, abbiamo ottenuto lo stesso dei buoni risultati”. Padre e figlio hanno infatti sostanzialmente girato con gli stessi tempi, dando sempre spettacolo. “Per la prossima gara vedremo di avere la macchina a posto, così da poter dire la nostra al meglio. Per me è stato comunque emozionante correre con la stessa macchina di mio papà e vedere che eravamo tutti e due nel “top ten”!”

Buona anche la gara dei fratelli Ivan Cocino e Loris Cocino, entrambi al debutto nelle gare su ghiaccio. Sabato Ivan, che era in gara con un Kart Cross GHM (classe 9, raggruppamento 6), ha chiuso il primo round con un ottimo terzo posto assoluto, secondo nella propria categoria. A quel punto si è però accorto di avere un problema meccanico che non gli ha permesso di prendere parte alla seconda giornata di gara.

“Purtroppo si è rotto il cuscinetto di uno dei mozzi posteriori e così mi sono ritrovato con una ruota che aveva del gioco e oscillava vistosamente. La cosa mi ha reso molto difficoltoso tenere la macchina dritta ma devo dire che sono riuscito comunque a ottenere un buon risultato. Va infatti tenuto presente che questa era, in assoluto, la mia prima gara col Kart Cross sul ghiaccio!”

Buona anche la “performance” del fratello Loris, che a Pragelato gareggiava con la sua Peugeot 208 1600 R2 B (classe 1, raggruppamento 1), in condivisione con papà Ivo.

Ha gareggiato soltanto la giornata di sabato, chiudendo al venticinquesimo posto assoluto e al terzo di categoria. “Prima di tutto voglio dire che questa è stata in assoluto la mia prima gara sul ghiaccio” è stato il suo commento al termine. “Sono soddisfatto del risultato, anche perché il livello dei partecipanti era molto alto. Sono riuscito a trovare subito un buon “feeling” con la macchina e a recuperare posizioni manche dopo manche; e spero in futuro di diventare ancora più competitivo!”.

Infine il sorprendente Alberto Secco, anche lui al debutto assoluto sul ghiaccio a Pragelato. Sabato, con il suo Polaris R2R RSI (classe 10, raggruppamento 6), ha chiuso il primo round in settima posizione, secondo nella classifica di categoria; domenica invece, ha chiuso terzo nell’assoluta e ha vinto la propria classe. In virtù di questo risultato ha preso anche parte al Master King finale, dove, fra gli applausi del pubblico, ha chiuso al secondo posto, nonostante avesse preso il via non fra i primi dello schieramento di partenza.

“E’ stata una bellissima esperienza” ha commentato al termine “e mi sono divertito tantissimo! E poi sono venuti anche i risultati, nonostante fossi alla prima esperienza. Questo mezzo è veramente … unico! Vedremo ora cosa succederà nelle prossime gare, quando, molto probabilmente, gareggerà anche mio figlio Edoardo!”.

Il prossimo appuntamento dell’Ice Challenge - Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio 2024 è in programma a metà mese (14 gennaio) in provincia di Belluno; la “location” però potrebbe variare in funzione delle condizioni meteo.