A Quaregna Cerreto dal 3 gennaio 2024 la fornitura annuale dei sacchi per la raccolta multimateriale degli imballaggi leggeri come imballaggi in plastica, in alluminio e acciaio, viene fatta a domicilio.

Intanto prosegue la tolleranza zero contro chi abbandona i rifiuti. Le telecamere non perdonano: solo da luglio a settembre in 10 persone erano state riprese dalle telecamere comunali e il Comune ha in progetto di installarne di nuove in via Parlamento e una al cimitero Ipogeo.