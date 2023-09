Abbandono di rifiuti, a Quaregna Cerreto è tolleranza zero: da luglio in 10 pizzicati con le telecamere

A Quaregna Cerreto è tolleranza zero contro chi abbandona i rifiuti. Le telecamere non perdonano: da luglio in 10 hanno abbandonato lungo la strada rifiuti di ogni tipo, e puntualmente sono stati ripresi dalle telecamere comunali.

"Non ci interessa fare cassa - spiega il sindaco Katia Giordani - ma non vogliamo disordine, e preferiamo educare. Per questo, una volta individuati i soggetti protagonisti di questo scempio attraverso le telecamere, li abbiamo invitati a tornare a riprendersi i loro rifiuti. Diversamente avrebbero dovuto pagare una multa di 600 euro".

Non è tutto qui: una volta rintracciati e tornati indietro, gli è stato chiesto di fornire prova dell'avvenuto deposito in discarica. "Gli è stato dato tempo 15 minuti per ricaricare tutta la loro sporcizia in auto - continua il sindaco - e portarla via. Diversamente gli abbiamo spiegato che avrebbero dovuto pagare una multa di 600 euro. E fino a oggi hanno sempre pagato".

Attenzione ai recidivi: qualora queste persone venissero pizzicate una seconda volta, a Quaregna Cerreto dovrebbero pagare anche la sanzione per la prima.

"Si tratta di persone che arrivano per lo più da Cossato e da Vigliano - conclude il primo cittadino - e tutte quando gli chiedi perchè hanno fatto così, rispondono che è stato per comodità. Quaregna Cerreto è lungo la strada e nessuno dovrebbe vederti visto il traffico".

Il sindaco non si ferma qui con le telecamere, punta su di una maggiore sicurezza per Quaregna Cerreto: "Adesso ne abbiamo 52 - conclude - , ma ne metteremo una anche in via Parlamento e una al cimitero Ipogeo".