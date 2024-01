Vigliano, auto “brucia” lo stop a folle velocità. Il racconto: "Per un soffio l'ho evitata"

Schianto sfiorato a Vigliano Biellese, dove un uomo alla guida ha evitato per un soffio l'impatto con un altro mezzo che non si è fermato allo stop.

Il fatto è accaduto nelle scorse settimane. A raccontarlo, lo stesso guidatore ai nostri taccuini: “Non avrei voluto dir nulla ma essendo residente della zona noto che tanti, troppi automobilisti non rispettano lo STOP presente all'incrocio tra piazza Conte Ferdinando Avogadro di Collobiano e via Umberto. Spesso procedono dritti senza dare precedenza ai veicoli, anche a velocità sostenute. Ed è ciò che è accaduto al sottoscritto: da tempo, ormai, ogni volta che mi presento in prossimità di quell'intersezione rallento ma stavolta c'è mancato davvero poco che mi ritrovassi il muso di un'auto dentro l'abitacolo di guida"

"Parliamo veramente di centimetri, di pochi secondi e forse staremmo qui a parlare di tutt'altro - racconta - La cosa vergognosa è che l'altro utente della strada non ha rallentato minimamente la sua corsa e si è allontanato a tutta velocità verso corso Avilianum, dove è presente un'analoga situazione di potenziale pericolo per la viabilità”.

Da lì, l'appello al Comune: “Credo che sarebbe il caso di intervenire in questi due incroci, magari con la posa di un semaforo o di alcuni dossi così da garantire la sicurezza della circolazione stradale”.