“Dammi soldi e cellulare”, al no scarica di pugni in faccia: arrestato a Chiavazza un 24enne (foto di repertorio)

Nella notte tra venerdì e sabato la Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto, 24 anni, originario della Nigeria, per il reato di rapina aggravata commesso ai danni di un giovane marocchino di 25 anni.

Tramite la linea di emergenza è stata segnalata la presenza di un soggetto che, fortemente agitato, ha chiesto a gran voce l’aiuto della Polizia in virtù di un’aggressione subita pochi istanti prima. Giunti sul posto, mentre un equipaggio della squadra volante ha ritrovato la vittima, ha potuto constatare un evidente stato di confusione e tracce di liquido ematico sul volto; un secondo equipaggio, invece, si è messo alla ricerca del presunto autore dell’aggressione del quale era stata fornita un’accurata descrizione.

Quest’ultimo è stato rintracciato in una via di Chiavazza, a Biella, a pochi metri dalla vittima del gesto. Le preliminari informazioni acquisite hanno consentito di ricostruire la vicenda secondo la quale il 24enne avrebbe avvicinato il coetaneo intimandogli di consegnare portafoglio e telefono cellulare. A fronte del rifiuto ricevuto, il venticinquenne ha colpito violentemente la vittima al volto con diversi pugni comportandone la caduta al suolo.

In quel frangente, nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, il giovane si è sfilato la giacca con all’interno il portafoglio contenente la somma di 400 euro consentendo al 24enne di impossessarsene e consegnarlo ad un altro soggetto che si dava immediatamente alla fuga. A quel punto il 25enne, opponendosi all’aggressore, è riuscito ad impedire che gli venisse sottratto il telefono cellulare e, approfittando un momento favorevole, si è dato alla fuga riuscendo a far intervenire la Polizia.

Gli agenti, dopo aver ricostruito la vicenda, hanno accompagnato la vittima presso il Pronto Soccorso per le cure del caso. Al termine delle visite, gli sono state attestate fratture alle ossa nasali e agli incisivi laterali. Per tali motivi, sentito il Sostituto Procuratore di turno, il 24enne è stato portato alla locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.