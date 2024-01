Biella, “Quando il mondo virtuale diventa l’unica realtà”: NuovaMente inaugura il programma 2024.

Giovedì 21 gennaio, alle ore 21.00, l’associazione culturale NuovaMente apre il programma del 2024 con la conferenza “Quando il mondo virtuale diventa l’unica realtà” con la dottoressa Corinna Zaffarana, presso la sede di Viale Macallè 10 – Biella.

La storia è inevitabile o siamo padroni del nostro destino?

Il tema è ampio ed ampiamente dibattuto ogni volta che nella storia umana si creano condizioni mai esperite precedentemente, che sembrano preludere ad un crollo del mondo conosciuto per lasciar spazio all’incertezza.

Con la fine dell’Ottocento, la società – soprattutto quella occidentale – inizia a manifestare i segni di un profondissimo mutamento, che si concretizza con una rivoluzione dell’economia, della società e persino della struttura psicologica che sorregge l’essere umano. Questa rivoluzione, in qualche modo persino preconizzata, non è ancora terminata ma è certamente giunta in prossimità del proprio apice, lasciandoci in balia di una sensazione di vuoto profondo, quel vuoto proprio di un universo in cui tutti i valori si infrangono e non ne sono ancora nati di nuovi.

Il contatto con l’altro è sempre più complesso a causa dell’individualismo come del crollo di quelle regole sociali che, seppur in qualche modo fasulle, tuttavia consentivano all’aspetto più aggressivo e caotico di emergere a vantaggio di una convivenza sociale più lineare e sana. Anche l’economia si muove secondo passi del tutto nuovi alla storia umana, spingendosi ben oltre il concetto tradizionale di capitalismo, per trasmutarsi nella necessità di rispondere alle richieste virtuali di un mercato globale e invisibile entro il quale tutti sono trascinati. Ne consegue il disperato tentativo di recuperare alcune tracce valoriali ma per lo più ciò avviene secondo esasperazioni soggettive di elementi già noti e superati. Come giudicare, entro questo panorama, la realtà virtuale, il mondo dei social ed il rifugio entro lo stesso quasi a sostituzione alla realtà materiale? Ma, in definitiva, è questa un’effettiva sostituzione della realtà oppure è proprio questa la realtà futura e a dissociarsi dalla realtà è, paradossalmente, chi il mondo social rifiuta?

Corinna Zaffarana, laureata in Archeologia Classica e nello studio delle immagini e dei simboli presso l'Università degli studi di Pavia; studiosa di esoterismo e storia dell'esoterismo europeo e medi-terraneo, di mitologia e di religione greca, docente di storia e letteratura italiana, autrice di moltissimi articoli editi da riviste specializzate e di divulgazione, dirige il settore culturale del Centro Studi e Ricerche C.T.A. 102 .

Ha pubblicato diversi libri relativi all'analisi filosofica del sistema magico iniziatico.

Ingresso libero e prenotazione obbligatoria 347.053.7574.