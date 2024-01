Al Ricetto di Candelo spazio a "Gli orsi creativi"

"Un nuovo progetto che rientra perfettamente negli obiettivi di Candelo: vivacizzare il Ricetto con la creatività e l'artigianato -spiega anche il Sindaco di Candelo Paolo Gelone- Per questo motivo non ci siamo fermati ad un semplice patrocinio, ma collaboreremo attivamente per far crescere questo progetto che può essere un elemento di traino importante per il borgo. Stiamo infatti lavorando per costruire un nuovo modello di fruizione del Ricetto legato ad artigianato, lavoro e formazione per i giovani, anche per valorizzare così tutte le botteghe già esistenti."



Ospite di UNPLI il nuovo gruppo "gli Orsi creativi": "ringraziamo UNPLI Pro Loco Biellesi APS e Comune di Candelo per questa opportunità in una cornice magica e affascinante come quella del Ricetto medievale". Si tratta di artisti che da tempo operano nell'ambito dell'artigianato del legno e che ora trovano casa a Candelo con il sogno di creare qualcosa di significativo per il territorio e la voglia di mostrare e raccontare le proprie esperienze e la propria passione.



"L'anno nuovo inizia subito bene con questa bella novità. Ed è anche un modo concreto per ricordare Ezio Caligaris, che proprio in quella stessa cantina aveva il suo laboratorio di sculture in legno" conclude il Sindaco.