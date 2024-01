Adolescenza, “Di Comune in Comune” si sposta a Occhieppo Inferiore e a Mongrando

Il Centro per le famiglie IRIS organizza due nuovi eventi per famiglie e comunità educante. Questa volta il Progetto “Di Comune in Comune” si sposta a Occhieppo Inferiore e a Mongrando per parlare di Adolescenza.

Il primo appuntamento è venerdì 12 gennaio 2024 alle 20:30 a Occhieppo Inferiore presso il salone Polivalente Comunale di Viale Caralli, dove ci sarà l’incontro in plenaria condotto dal noto formatore e pedagogista Davide Fant (anche ricercatore e responsabile del servizio "anno unico" per il contrasto all'abbandono scolastico, autore di “Pedagogia Hip Hop”). Il relatore cercherà di fornire strumenti per " mettersi in ascolto degli adolescenti" e si soffermerà sui vissuti che possono provare i ragazzi e le ragazze di oggi. IN particolare, si parlerà di cosa possono fare gli adulti per accompagnare queste nuove generazioni. All'evento seguirà un incontro di confronto per genitori con le operatrici del Centro per le famiglie I.R.I.S. – Il Patio.

E' invece in calendario il secondo appuntamento sabato 20 gennaio 2024 alle 10:00 a Mongrando presso il salone Biblioteca via Roma 40 (Piazza XXV Aprile). Sarà l’occasione per condividere in piccolo gruppo criticità, dubbi, strategie da mettere in campo per migliorare l’ascolto e la relazione educativa con i nostri ragazzi in crescita. Le iniziative sono gratuite.

E' Necessaria l'iscrizione attraverso il QR CODE che si trova nei volantini oppure ai seguenti link:

https://forms.gle/YpHSi7fTCXriBRy96

https://forms.gle/Gz8oKdWvXz7fLA1c7

Per informazioni: Centro per le Famiglie I.R.I.S.- il PATIO - 335-7920454 ( anche whatsapp) o inviare una email a patio@consorzioiris.net