Arriva la Befana a Biella, gli organizzatori presentano il programma di giornata VIDEO

Ecco il programma di sabato 6 gennaio con Arriva la Befana in Piazza San Giovanni Bosco:

Dalle 14.30 Mercatino della befana con i banchetti degli hobbisty e consegna delle calze dei bimbi che verranno magicamente riempite dalla Befana

Dalle 15.00 Lancio della Calza ed il Flipper della Befana Foto con la Befana Battesimo della Sella con i pony grazie a Cem Mottalciata

Alle 16.00 Spettacolo di Lele il Giocoliere

Alle 16.30 Distribuzione della merenda per i bambini

Alle 17.00 Discesa della Befana dal Campanile

Alle 17.45 Consegna delle calze ai bambini

Paolo Robazza presidente dell’Ente Manifestazioni Biella Riva: “Una manifestazione che nella sua semplicità porta il sorriso a centinaia di bambini e alle loro famiglie ! Vi aspettiamo".

Christian Clarizio Presidente della Proloco Biella e Valle Oropa: “ArRIVA la Befana sta crescendo negli anni, cerchiamo anno dopo anno di rendere la manifestazione piu’ ricca e piu’ accogliente per le famiglie ed i loro bambini. Siamo ambiziosi e contenti che quest’anno ci affiancherà Brusa una delle aziende alimentari di maggior prestigio del territorio ci tengo a ringraziare tutti i volontari e gli animatori che ci aiuteranno nella realizzazione del progetto!”.

Massimo Brusa Titolare di Biscottificio Brusa di Biella: “ E’ un piacere felice di sostenere Pro-Loco Biella e Valle Oropa ed Ente Manifestazione Biella Riva per la festa che BEFANA 2024. Associazioni che da anni, s’impegnano per creare diversi eventi di promozione sociale, in particolare la festa della Befana produce un beneficio alla comunità locale, rivolta in particolare ai bambini ed alle famiglie. Siamo onorati di poter impegnarci a fianco di questa iniziativa ed auguriamo buone feste e buon 2024 a tutta la comunità del Biellese”.

Quindi non resta che segnare in agenda di non prendere impegni per sabato pomeriggio, vi aspetta la Befana nel Cuore di Biella.