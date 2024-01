All'Epifania la tradizionale fiaccolata dei bambini a Bielmonte

Torna anche quest'anno un appuntamento da non perdere per tutte le famiglie e bambini: è la tradizionale discesa dagli impianti di Bielmonte dei bambini in compagnia della Befana. L'appuntamento è sabato 6 gennaio 2024 alle ore 17:30.



E alla fine a riscaldare l'atmosfera...cioccolata calda e un simpatico omaggio per tutti i piccoli partecipanti