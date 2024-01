Zubiena, a Capodanno devastano il locale del Comune. Poi si pentono e lo sistemano

Muri imbrattati, tre estintori svuotati, bagni danneggiati e un gran disordine. È il bilancio della festa di Capodanno, andata in scena nei giorni scorsi, a Zubiena, in un locale gestito dal Comune e affittato ad un gruppo di giovani.

A fare la scoperta il sindaco Davide Basso che ha subito contattato i Carabinieri per segnalare l'accaduto. “Ho parlato oggi stessi con i responsabili – spiega il primo cittadino – Si sono presentati in Municipio e mi hanno raccontato per filo e per segno ciò che è avvenuto in quelle ore. Consci dell'errore, hanno cominciato a sistemare la struttura, sotto il mio diretto controllo, del mio vice Alessandro Reina e del consigliere comunale Gianluca Finotto”.