A Biella tornano le bancarelle in centro per la Vigilia di Natale.

L’Associazione Provinciale Ambulanti, in occasione delle feste natalizie, propone un ultimo incontro di “Bancarelle in centro”, per la Vigilia di Natale. Domenica 24 dicembre 2023, sarà possibile passare fra i banchi di Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 9.00 alle 19.00, per effettuare gli ultimi acquisti.

Per ulteriori informazioni: apabiella@libero.it