Chiavazza: ritrovato dalla Polizia Locale scooter rubato due anni fa, FOTO

La Polizia Locale di Biella nel primo pomeriggio di oggi giovedì 21 dicembre, durante un pattugliamento ha ritrovato uno scooter rubato due anni fa, e probabilmente abbandonato in quel luogo di recente.

Il ciclomotore si trovava come gettato a terra, in un'area verde a Chiavazza, nei pressi del Palasarselli, ben visibile ai passanti. Tanto è vero che non è passato inosservato alla Polizia Locale, che grazie alla targa è riuscita a risalire al proprietario.

La denuncia di furto era stata fatta in Questura nel 2021 da un residente di Biella, al quale ora è già stato riconsegnato, anche se lo stato in cui è stato ritrovato non è esattamente quello di quando era stato rubato.