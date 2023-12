Pallavolo, grandiosa la SPB Ilario Ormezzano Sai, 3 punti in casa contro Saronno

Finalmente arriva una buona notizia dal Palapajetta, che si conferma come la roccaforte della SPB Ilario Ormezzano Sai. Due partite giocate tra le mura consuete per i biellesi, che hanno portato sempre punti al gruppo.

La partita

Una scontro diretto per la SPB Ilario Ormezzano Sai che ha disputato una grande prestazione costringendo gli avversari a tanti errori. Soprattutto all’inizio della gara Saronno ha subito la partenza aggressiva da parte dei biellesi, che sono riusciti a staccare gli ospiti con relativa semplicità. La partita si è riaperta nel terzo set, con un fisiologico calo di pressione dalla parte bluarancio del campo e i lombardi che hanno servito decisamente meglio. Nel quarto ed ultimo parziale la SPB Ilario Ormezzano Sai riprende le redini della partita, portandosi subito in vantaggio con degli ottimi break in fase muro-difesa. Complice un po’ di nervosismo in campo però, Saronno torna a giocare molto bene e riporta la gara sul 23 pari. I biellesi chiudono con tanta forza di volontà e con pazienza, assediando la difesa avversaria, vincendo la partita e conquistando tre punti fondamentali.

Il commento di Andrea Galliani

“Abbiamo finalmente fatto vedere il lavoro fatto finora: siamo partiti carichi portandoci sopra 2-0. Poi abbiamo abbassato un po’ la guardia, complice anche il cambio di marcia di Saronno negli ultimi 2 set, ma siamo stati bravi a riprendere in mano le redini del gioco e portare a casa il risultato pieno. Ho visto la squadra crescere di partita in partita e spero si possa continuare per questa strada anche nel 2024. Colgo l’occasione per salutare e ringraziare la società e i compagni per avermi fatto sentire a casa dal primo momento. Seppure per poco tempo è stata un’esperienza che mi porterò dentro per sempre.”

Il commento di coach Di Lonardo

“Molto contento per i tre punti, per il risultato e per la prestazione della squadra. Soprattutto i primi due set abbiamo giocato una grandissima pallavolo, poi abbiamo avuto un calo anche perché Saronno è tornata in partita. Siamo stati bravi a chiudere nel quarto set, senza andare al tie break, perché non era scontato vincere da tre punti contro di loro. Molto bello giocare al Palapajetta con il nostro pubblico, eravamo in crescita e mancava solo il risultato, che finalmente è arrivato. In questo periodo natalizio l’obiettivo è lavorare bene dal punto di vista fisico, per riuscire a ripartire, dopo la pausa, carichi per la seconda parte di campionato.”

I numeri

SPB Ilario Ormezzano Sai - Pallavolo Saronno 3-1

Parziali: 25-19, 25-15; 19-25; 25-23.

Tabellino: Avalle 16, Bottigella 0, Frison D. 11, Frison E. 3, Galliani 20, Giacobbo 1, Mangaretto 1, Marchiodi 5, Spinello 1. Libero: Vicario. NE: Debenedetti, Sarasino, Scardellato.