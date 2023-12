Trasferta amara per la SPB M-App Hotel, 3 a 0 con Gattinara

Occasione mancata per i ragazzi della SPB M-App Hotel, che in campo avversario a Gattinara sono stati battuti per 3 a 0. Una partita giocata bene dai ragazzi di coach Bonaccorso, che però non sono riusciti a mettere a terra dei palloni importanti nelle fasi finali dei set.

La partita

I biellesi partono subito a rincorrere, con Gattinara che non si lascia sviare dalla giovane età dei bluarancio e riesce subito a mettere in difficoltà il gioco della SPB M-App Hotel. Il primo set si chiude sul 29 a 27, dopo che i biellesi sono stati capaci di ricucire lo svantaggio e andare sul punto a punto. Il secondo e il terzo parziale invece vedono un vantaggio maggiore per i padroni di casa, che si sono imposti controllando la gara.

Il commento di Pietro Stragiotti

"Credo che dopo una partenza un po’ troppo tranquilla ci siamo ripresi molto bene togliendo a loro molte occasioni per il set point ed azzerando il vantaggio che avevano nel primo parziale. Nei due set successivi abbiamo giocato con meno intensità e siamo calati un po’ dal punto di vista tecnico. Nonostante il risultato, in campo siamo riusciti ad essere organizzati e credo che ci sia mancata più che altro la capacità di ribaltare la “direzione” della partita”

I numeri

Volley Gattinara - SPB M-App Hotel 3-0

Parziali: 29-27; 25-20; 25-18.

Tabellino: Berteletti 19, Castrovilli 6, Sarasino 2, Stragiotti 11, Vacca 1, Vicario 0, Volpato 0. Liberi: Pelosini (L1). NE: Murdaca (L2), Rizzo, Rolando, Segre.