Biella Capitale del Tennistavolo, tornei: i risultati della settimana

Si è conclusa ieri, al PalaForum, la prima settimana del grande Tennistavolo che sta ponendo la nostra città al centro dell’interesse nazionale del mondo pongistico.

Iniziata domenica scorsa con la disputa del Grand Prix Regionale Giovanile e proseguita nei giorni di mercoledì e giovedì con gli interventi con gli alunni delle scuole comunali, si è chiusa, nel fine settimana, con importanti tornei nazionali: le Giornate Rosa, gare aperte al settore femminile di quinta, quarta, terza e seconda categoria e un Torneo Nazionale maschile di terza e seconda categoria.

Nella settimana entrante, a partire da martedì, si disputerà il WTT Feeder Biella, gara internazionale con ventimila dollari di montepremi. Atleti provenienti dal mondo intero, dal Giappone all’Argentina, dagli USA all’India, con la presenza di giocatori, messicani, indiani, malgasci e portoricani. Una occasione più unica che rara di assistere ad incontri di altissimo livello. Le gare in programma sono il singolo maschile e femminile, i doppi di settore ed il doppio misto. Gli italiani saranno presenti con una ventina di atleti: tra i meglio piazzati nel ranking mondiale troviamo Mihai Bobocica (numero 76) e Niagol Stoyanov (123), e, nel femminile, Giorgia Piccolin (98) e Gaia Monfardini (110).

Alle gare del fine settimana, ai nastri di partenza si sono presentati anche quattro tesserati del T.T. Biella: Lodovica Motta, Francesco Gamba, Vincenzo Carmona e Simone Cagna.

GIORNATE ROSA 4^ CATEGORIA

Lodovica Motta ha disputato la competizione riservata alle atlete di quarta categoria. La portacolori biellese ha subìto molto l’importanza della manifestazione; bloccata dall’emozione, non si è espressa al suo abituale livello. Supera il girone iniziale, pur battuta da Houida (10/-5/5/-6/10), con le vittorie su Caldi e Toronila. Nel tabellone ad eliminazione diretta trova subito la testa di serie numero tre, Taucer, futura vincitrice del torneo, da cui viene sconfitta.

GIORNATE ROSA 2^ CATEGORIA

Nella gara di 2^ categoria ha giocato anche Sonia Ivanova, che si allena con gli atleti del TT Biella. Sonia è autrice di una grande prestazione, raggiungendo brillantemente il podio. Supera il girone “da seconda” alle spalle di Carnovale, dopo aver battuto Sanchi. Poi, nel tabellone, vittorie su O’Rahilly, sulla testa di serie numero quattro Minurri, per fermarsi in semifinale, solamente agli spareggi del quinto set, contro la futura vincitrice del torneo, Barani.

TORNEO MASCHILE 3^ CATEGORIA

Nel torneo maschile di terza categoria, che si è giocato sabato, al via Francesco Gambia e Vincenzo Carmona; quest’ultimo nella non sempre invidiabile posizione di prima testa di serie.

Per Francesco Gamba c’è stato poco da fare: contro tre avversari di migliore classifica, perde in tre set contro Palumbo e se la gioca al meglio con Muscalu (-6/8/7/-8/5) e con Costa (-9/-8/8/6/6).

Vincenzo Carmona, invece, conferma appieno la condizione di ottima forma che sta attraversando. Con una sicurezza veramente ragguardevole, sempre sul pezzo anche nei momenti più delicati dei vari match disputati, l’atleta di casa inanella una serie di importanti vittorie, anche se la partenza non è stata delle più brillanti. Nella partita di apertura si è infatti trovato sotto di due set: contro il toscano Catani ha dovuto sin da subito raddrizzare una partita che stava per mettersi su una brutta china (-9/-8/2/6/7); sempre nel girone iniziale, anche contro il milanese Arlati, per averne la meglio, ha dovuto ricorrere al quinto set (3/-9/7/-10/5). Nel tabellone finale, ormai rodato, tutto fila al meglio, prima Baroni (7/6/8), poi Novi (4/4/-4/7), poi il lucchese Cerquiglini (-6/8/10/-6/8), quindi in semifinale il rappresentante del Castelgoffredo Pagano (13/11/6) e, nella partita conclusiva, il portacolori del Milano Sport Castracane (-9/8/3/6). Una prestazione veramente super per il bravissimo “Vincio”.

TORNEO MASCHILE 2^ CATEGORIA

Domenica la gara riservata agli atleti di seconda categoria. Al via Simone Cagna, per titolo, e Vincenzo Carmona, ammesso in quanto classificatosi nei primi otto della gara di terza.

Quest’ultimo, anche grazie all’assenza del forte Tomasi, supera il girone iniziale, pur battuto da Fantoni, con la vittoria su Vasta (8/-7/6/9). Si ferma poi subito superato da Di Fiore.

Simone Cagna non si presenta nella forma migliore, concedendo troppo spazio all’avversario di turno. Supera Fontana (-9/10/8/-8/7), perde dal forte Pellegrini e si gioca quindi il passaggio alla fase successiva contro Pacileo; partita combattutissima; Cagna soccombe nei primi due set (9/12), poi vince gli altri due (11/10); nella partitas finale sembra tutto facile, sempre avanti, prima 7 a 1, poi 9 a 5; tuttavia, l’avversario ci crede sino alla fine, gioca con determinazione e grinta e porta a casa un risultato a cui, a quel punto, in pochi ipotizzavano.

A questa gara ha preso parte anche l’allenatore del TT Biella, Sergei Mokropolov, che supera il girone con le vittorie su Ragni, Andrea Garello ed il giovane Famà. Nel tabellone si ferma negli ottavi per mano di Di Fiore.

TORNEO LIBERO DI 4^ E 3^ CATEGORIA DI FOSSANO

Mentre i big si davano battaglia sul parquet del PalaForum, a Fossano si è giocato un torneo libero a cui hanno partecipato David Dabbicco e Mattia Noureldin. Entrambi hanno gareggiato nella gara di terza categoria, mentre Mattia ha disputato anche quella della categoria inferiore, quella a cui lui appartiene.

Qui, il giovane atleta, contro avversari più quotati, gioca al meglio, perde da Monte (-7/-6/7/6/6) e supera Ferro (14/-3/5/-9/7); solamente il quoziente punti, in quanto quello dei set non era sufficiente a sciogliere il nodo della parità, relega il nostro bravo atleta in terza posizione.

Nel torneo di terza categoria, perde tutte le tre partite disputate, contro Ferrato, Tregambi e Schmitz.

Molto bene David Dabbicco, che si impone, nel proprio girone vincendo su Matta e Fedeli: nel tabellone, supera al primo turno Alessio Simon, poi è la volta di Giraudo. Si ferma solamente in semifinale bloccato da Rolle.