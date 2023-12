Due vicini di casa uniti dalla passione dei presepi, a Vigliano la magia del Natale conquista gli abitanti FOTO e VIDEO

Vicini di casa, uniti nella passione comune per gli addobbi e i presepi di Natale. È la storia che arriva da Vigliano Biellese, dove due residenti di via Pietro Micca, Maurizio Scotti e Roberto Valcauda, hanno dato vita ad un'opera davvero monumentale: un grande presepe illuminato a festa, con tanto di Babbo Natale alla guida di una slitta con 4 renne al seguito, pacchi regali in legno, piramidi di hula hoop e quasi 1500 luci a fare da coreografia. “L'ispirazione è arrivata dopo un viaggio nel Milanese, dove una villa era letteralmente avvolta da 200mila luci – confidano – Qualcosa è scattato dentro di noi e, con pazienza, abbiamo voluto emularla realizzando uno spettacolo di luci e colori”.

Il colpo d'occhio è davvero impressionante e la cura dei particolari incredibile. “Per noi è divertimento – sottolineano - e siamo contenti di aver attirato la curiosità di tante persone. Contiamo di ingrandirlo sempre di più, anno dopo anno”. Non è la prima volta che i due “soci” uniscono le forze in vista del 25 dicembre. “Nel 2019, su richiesta dell'assessore Luca D'Andrea, abbiamo allestito un piccolo villaggio di Natale, in piazza Martiri, per i bambini del paese – concludono - È stata un'esperienza fantastica, anche perchè ci permise di dar voce alla nostra fantasia”.