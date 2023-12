Al Biella Jazz Club “La rive Gauche”

Prosegue l’attività concertistica del Biella Jazz Club per la stagione numero 57 con la band “La rive Gauche” formata da Luca Cresta al pianoforte e tastiere,

Fabio Lanzi al sax tenore e soprano, Giovanni Acquilino al flauto, Andrea Imelio al basso elettrico e Max Grecchi alla batteria. Il quintetto, i cui membri provengono da Genova e da Alessandria, é attivo dal 2019 e ha pubblicato l'album "One !" per l'etichetta Dodicilune. Nel dicembre 2022, in quanto vincitori del bando “Jazz IT Abroad”, La Rive Gauche è stata ospite a Montreal per un tour concerti. Il repertorio e in gran parte costituito da brani originali di Luca Cresta, compositore attivo da molti anni nel campo delle colonne sonore per cinema e televisione.

Nel progetto “Rive Gauche” il jazz è l’ingrediente principale, ma ci sono tante altre cose all’interno, dove il mondo “jazz” è partenza e destinazione, ma all’interno c’è spazio e ricerca di altri territori musicali dando vita a contaminazioni davvero interessanti.

Grande attesa per il concerto di martedì 19 con Nugara Trio feat. Anais Drago, la band ha appena vinto il bando SIAE “Per chi Crea” con il Mofrà Jazz Festival di Casale Monferrato, partner storico del Biella Jazz Club. Presenteranno il nuovo lavoro discografico con l’ospite biellese la violinista Anais Drago.