Pallavolo, TeamVolley e il derby con Novara: il confronto in trasferta.

È un turno di campionato speciale per il Bonprix TeamVolley, nel girone B di Serie B2 nazionale. Le Biancoblu saranno infatti impegnate a Novara , contro le Vespe dell’ Issa : si tratta dell’incrocio tra le uniche due rappresentanti piemontesi del gruppo, caratterizzato da sole realtà di Milano e della Brianza. Sebbene tra Lessona e Novara ci siano una cinquantina di chilometri, si può azzardare il termine “derby”. Primo servizio sabato alle 17.30 , nella palestra “Peretti” di corso Risorgimento. Issa è una delle “big” del girone.

Coach Fabrizio Preziosa: «Contro Issa Novara sarà una partita difficilissima, sulla falsariga di quella di due settimane fa a Novate Milanese. Un’altra squadra di vertice, con giocatrici dalla qualità individuale molto elevata. Grazie al rendimento delle ultime settimane e ai punti conquistati, la possiamo affrontare nel miglior modo possibile, senza preoccuparci per la classifica. Non dobbiamo pensare a vincere a tutti i costi, ma cercare di fare una prestazione alla pari della loro. Magari, alzando il livello offensivo per cercare di colmare il gap che ci potrebbe dividere».

Aggiunge l’opposto Giulia Lorenzon: «Sappiamo benissimo cosa ci aspetta: conosciamo Issa Novara, avversario di alto livello con buone caratteristiche. Non sarà facile e non ci aspettiamo una vittoria netta. Abbiamo lavorato in palestra per offrire la nostra prestazione in campo. Sono sicura che saremo in grado di affrontare questa partita, senza dubbio possiamo regalarci anche qualche soddisfazione».

Di seguito il programma del weekend:

Serie B2

Sabato 9/12, ore 17.30. Palestra “Peretti” di Novara

Pizza Club Issa Novara – BONPRIX TEAMVOLLEY

Serie D

Sabato 9/12, ore 21. Palestra “Peretti” di Novara

Hajro Tetti Issa Novara – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18

Domenica 10/12, ore 17. Palestra comunale di Borgomanero (NO)

Sammaborgo U18t – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY

Under16

Venerdì 8/12, ore 10. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Azeta Disinfest S2M Volley

Domenica 10/12, ore 15. Palestra “Lanino” di Vercelli

Volley Vercelli U16f – DE MORI TEAMVOLLEY

Under14

Venerdì 8/12, ore 17.45. Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – San Rocco Volley

Under13

Venerdì 8/12, ore 15. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Pallavolo Scurato Bianca

Sabato 9/12, ore 14. Palestra “Antonelli” di Novara

Sangiacomo Azzurra – CONAD TEAMVOLLEY