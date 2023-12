Jorioz Vini, Natale: Tutte le idee regalo dell’enoteca più fornita del Biellese

Quando si parla del periodo di Natale, subito saltano in mente - oltre alle decorazioni ed alle vacanze - i regali e le grandi tavolate tra amici e familiari. Non è un caso che “cibo”, “vino” e “Natale” siano infatti spesso associati ad un momento di spensieratezza, condivisione e convivialità, ed è proprio per questo che molti scelgono di regalare cesti e bottiglie: un pensiero da mettere sotto l’albero utile, sempre gradito e di valore, anche affettivo.

Per il Natale di quest’anno Jorioz Distribuzione Vini propone – come idea regalo o da mettere sulla tavola durante le feste – un’ampissima selezione di vini, birre, liquori e distillati. Una scelta di prodotti autoctoni di alta qualità tra più di mille etichette, tutte Made in Italy. Per un pacchetto elegante da mettere sotto l’albero, si potrà anche scegliere di confezionare il proprio regalo all’interno di apposite cassette di legno o in diverse tipologie di confezioni tra quelle disponibili.

L’Enoteca, nata dalla conoscenza e dalla passione di Andrea Jorioz, sommelier professionista e degustatore ufficiale, è stata creata inizialmente come cantina a domicilio, che vede oggi anche un ampio showroom situato ad Occhieppo Superiore.

Grande è la scelta di vini che l’enoteca Jorioz Distribuzione Vini propone ai suoi clienti: quelli da pasto, che si spartiscono in vini bianchi, rossi, rosati; gli spumanti (metodo Martinotti e metodo classico); i vini dolci, i passiti, gli aromatizzati, i macerati e i vini utilizzati per l’eucarestia nella Santa Messa. I vini sono disponibili in più formati, da quelli tradizionali a quelli da 1,5 litri (Magnum), da 3 litri, da 5 litri e da 6 litri. Bionde, rosse e scure: da Jorioz sono di casa anche le birre, rigorosamente artigianali.

Dopo il caffè, immancabili i liquori per concludere i pasti natalizi: alle erbe, alla frutta, digestivi, tonici, energizzanti, amari, Genepì, liquori da aperitivo e dei monasteri. E ancora grappe e distillati: tra le prime troviamo quelle bianche, le barricate, le grandi riserve, le acqueviti; nella categoria distillati, invece, gin, vodka e brandy: tutti di origine italiana.

Ordinare da Jorioz è molto semplice: basterà inviare un messaggio su WhatsApp al numero di Andrea 349/1041844 oppure via mail all’indirizzo andrea@jorioz.it: in pochi minuti l’ordine verrà elaborato per essere preparato e spedito, garantendone la consegna in massimo 24 ore in tutta la provincia di Biella. Gli ordini possono essere spediti anche in tutto il Piemonte e in tutta Italia (i tempi di consegna saranno quelli standard dei corrieri).

Un’altra idea regalo davvero originale, sempre inerente al mondo enogastronomico, è la Gift Card: ideale per l’acquisto di vino visionabile nello showroom oppure per partecipare ad uno dei corsi di avvicinamento al mondo del vino organizzati nel corso dell’anno da Andrea.

Lo showroom di Jorioz Distribuzione Vini, aperto tutti i giorni sino al 31 dicembre, si trova ad Occhieppo Superiore (BI) in via Provinciale 18.

Per informazioni e prenotazioni: Cell. 349 1041844 – andrea@jorioz.it

Pagina Facebook: JoriozDistribuzione

Vini Pagina Instagram: andrea.jorioz

Sito: www.enotecaadomicilio.it