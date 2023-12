Super, incidente all'uscita di Valdengo, auto finisce nel fosso, foto Mauro Benedetti per newsbiella.it

Incidente nella giornata di oggi mercoledì 6 dicembre lungo la super, all'altezza dell'uscita di Valdengo, in direzione Cossato.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, e una è finita del fosso che corre lungo la strada. Sul posto al momento ci sono i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, i Carabinieri che si occupano della viabilità e la Polizia Stradale che effettua i rilievi per stabilire la dinamica dei fatti.

Non sono note le condizioni di salute degli occupanti dei mezzi, seguiranno aggiornamenti.