Candelo, donna in ospedale dopo l'incidente (foto di repertorio)

Incidente stradale, con una donna ferita. È successo ieri, 4 dicembre, a Candelo: in fase di accertamento la dinamica che ha visto coinvolte due auto, condotte da due donne di 31 e 64 anni.

Proprio quest'ultimo, assistita dal 118, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.