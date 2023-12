Corsa dei Babbi Natale, le emozioni di una giornata all'insegna della solidarietà

Il più piccolo, tre mesi appena, si chiamava Giorgio: mamma e papà gli hanno messo una tutina rossa decisamente intonata con la giornata e, insieme ai nonni, gli hanno fatto percorrere i 3,5 chilometri del tracciato al calduccio della carrozzina. Alla Corsa dei Babbi Natale, che il Fondo tempia ha fatto debuttare domenica 3 dicembre con partenza e arrivo dalla sua sede di via Malta, ci sono stati davvero partecipanti di tutte le età.

Alla fine ne sono arrivati 250, coraggiosi a sfidare una mattina invernale con il cielo limpido ma con la temperatura rigida. C’è chi si è presentato al via con qualche chilometro già nelle gambe, come il gruppo dei Taparun, veloce e numeroso. C’è chi ha affrontato il tracciato a ritmo più rilassato, magari con il cane al guinzaglio per abbinare la passeggiata mattutina a un gesto di solidarietà. I 5 euro dell’iscrizione saranno un sostegno ai progetti di prevenzione, cura e ricerca sul cancro del Fondo Edo Tempia. A proposito di animali, in braccio alla sua umana e avvolto anche lui in un telo rosso natalizio, ha partecipato anche un gatto.

È stato spettacolare il colpo d’occhio alla partenza con il gruppo, preceduto dalla staffetta degli amici motociclisti, che è diventato una macchia rossa sulle strade della città, grazie ai cappellini di Babbo Natale forniti dall’organizzazione agli iscritti. Non c’era classifica come è prassi nelle non competitive, ma c’è chi ha voluto tenere alto il ritmo: Marco Leonardi è stato il più veloce a raggiungere il traguardo di via Malta, davanti a Policarpo Crisci. E dopo l’arrivo, microfono alla mano e seduti vicini, hanno fatto partire un coro su una vecchia canzone di Adriano Celentano. La prima donna all’arrivo è stata la giovanissima Giulia Ferrari.

«Ringrazio di cuore i tanti che hanno accettato il nostro invito» ha detto Anna Rivetti, la consigliera del Fondo Edo Tempia delegata alle attività sportive. «E ringrazio anche il gruppo di volontarie e volontari che ci hanno dato una mano. L’appuntamento è per l’anno prossimo». Quello con il podismo che fa solidarietà è invece per giovedì a Candelo per la Corsa degli Elfi. Anche in questo caso il ricavato diventerà una donazione per il Fondo Edo Tempia.