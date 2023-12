Calcio, Braghin si dimette dalla guida del Cossato: “Occorre una scossa”. Vigliano e Torri ok nei derby

“A malincuore mi dimetto dalla guida della prima squadra”. Con queste parole, Maurizio Braghin lascia il Città di Cossato: decisiva la pesante sconfitta interna con il Bellinzago (4-0) che vale l'addio anticipato del tecnico biellese dopo appena 13 gare di campionato.

Ai taccuini di Newsbiella.it ha aggiunto: “Mi trovo bene a Cossato, ho un buon rapporto con il presidente Bracco e il direttore sportivo Mortarino ma in questo momento è giusto che il responsabile di questa situazione si faccia da parte. Occorre una svolta, una scossa. Lascio che sia la società a compiere le scelte opportune ma per il Città di Cossato sarò sempre disponibile”. Sempre in Eccellenza, si segnala il pari casalingo della Biellese con l'Alicese Orizzonti (2-2).

In Promozione, finisce 1 a 1 la stracittadina tra Ceversama e Chiavazzese. Un punto esterno anche per la Fulgor sull'ostico campo di Trino mentre cade davanti al proprio pubblico la Valdilana Biogliese con la Juve Domo. In Prima Categoria, il Vigliano centra il terzo successo di fila, superando 2 a 0 il Gaglianico con le reti di Rovere e Isabelli (su rigore). Tre punti anche per la Valle Elvo (3 a 2 con Bajo La Serra); pesante, invece, il passivo di gara per il Ponderano, al tappeto 3 a 1 con la Quaronese. Rinviata la sfida esterna della Valle Cervo Andorno. Infine, in Seconda, ottime prove corali di La Cervo e Torri Biellesi ai danni di Sciolze e Pollone.