Emergenza freddo, si cercano volontari

È partita lo scorso 20 novembre, in corrispondenza con l'abbassamento delle temperature, la dodicesima edizione di Emergenza Freddo Biella, confermando la formula del potenziamento posti dormitorio con accoglienza diffusa (dodici posti in più) e con la messa a disposizione di uno spazio diurno nelle ore preserali, le più fredde.

In linea con quanto sperimentato già nella precedente edizione, Emergenza Freddo si candida a essere non solo un progetto "salva vita" per proteggere dal freddo, ma anche per offrire - in modo strutturale - l'opportunità per uscire dalla marginalità, facilitando percorsi di "aggancio", accesso ai servizi, avvio di percorsi di inclusione con la presa in carico da parte dei servizi sociali e sanitari.

Anche per questa nuova edizione si auspica il reclutamento di nuovi volontari.

Chi fosse interessato può contattare Caritas Biella: tel. 015 22721 int. 233 / caritas@diocesi.biella.it

Chi volesse contribuire può fare un bonifico al seguente IBAN: IT 02M0608522300000013890039 intestato all'Associazione La Rete.