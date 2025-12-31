 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 31 dicembre 2025, 17:30

Cossato, scadenza agevolazioni tariffarie per servizi refezione scolastica e nido: le comunicazioni dal Comune

L'amministrazione comunale di Cossato ricorda ai cittadini che in data odierna, 31 dicembre, scadono le attestazioni ISEE.

Le fasce tariffarie assegnate agli utenti residenti (entro il 31/12/2025) per i servizi Refezione scolastica e Nido d’Infanzia saranno mantenute fino al 31 marzo 2026, per permettere alle famiglie di acquisire nuova attestazione.

Per continuare a fruire dell'agevolazione tariffaria è necessario presentare entro la fine di marzo 2026, tramite il Portale del Contribuente del Comune, la nuova richiesta riferita ad attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 31/12/2026).

La mancata presentazione della nuova richiesta comporterà il passaggio alla fascia massima. L'Ufficio Istruzione e Servizi Scolastici resta a disposizione per eventuali chiarimenti: a questo indirizzo istruzione@comune.cossato.bi.it.

Redazione g. c.

