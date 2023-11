Biella, dal Comune 5 mila euro per il Progetto “Emergenza Freddo”

In vista dell’imminente inverno il Comune di Biella ripropone il progetto “Emergenza freddo” a favore dei cittadini privi di risorse che abitualmente dimorano all’aperto, e che potranno beneficiare di accoglienza notturna-

Si tratta della 12° edizione del progetto, a cui aderiscono, i Servizi Sociali del Comune di Biella, i Consorzi I.R.I.S. e CISSABO, Caritas Diocesana Biella, ATS Accoglienza Plurale (capofila Cooperativa Maria Cecilia), Croce Rossa Italiana sez. Biella, Centro Territoriale per il Volontariato, ASL BI, Gruppi di Volontariato Vincenziano, ACLI Biella, Associazione Papa Giovanni XXIII di Biella, Associazione La Rete, Associazione Tunka, Associazione No Mafie Libera Biella e Cooperativa Anteo.

Il progetto è stato ufficializzato dalla la Giunta Comunale dello scorso 13 novembre che ha deciso di potenziare, con 10 posti letto in più, il dormitorio presso il Centro “E. Borri” di Vicolo del Ricovero, nel periodo compreso tra il 20 novembre ed aprile 2024, e di predisporre uno spazio pomeridiano dalle 17 alle 19, che faciliti la presa in carico degli ospiti e svolga funzioni di punto segreteria e fermo posta.

Il progetto si propone inoltre di garantire pasto serale, e monitoraggio, pulizia, sanificazione, presenza di personale negli ambienti, prevedendo eventualmente il coinvolgimento di volontari. Realizzare una campagna di comunicazione sulla problematica della povertà estrema e la raccolta fondi per coprire le spese di gestione per tutto il periodo. Prevedere la distribuzione di indumenti invernali e kit igienici, sacchi a pelo per chi non trovasse accoglienza nella struttura. Rapportarsi con il Pronto Intervento Sociale.

La Giunta ha stanziato 5 mila euro per finanziare i costi di logistica (spese gestione locali, utenze ed altri costi) che saranno corrisposti alla Cooperativa Maria Cecilia Onlus, quale capofila dell’ATS Sistema Accoglienza Plurale.