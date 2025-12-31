Candelo, ecco l'ordinanza anti-botti. Vallera: “Sia rispettata da tutti”

Anche quest'anno, a Candelo, è stata firmata dal sindaco e pubblicata l'ordinanza di divieto dei botti di capodanno, che richiama anche le sanzioni per chi non rispetta il divieto.

“Ora la cosa più importante è che questa ordinanza sia rispettata e fatta rispettare – afferma la capogruppo di Candelo nel Cuore Erika Vallera - I botti non sono un gioco: ogni anno provocano traumi, disorientamento, fughe improvvise e shock negli animali selvatici, oltre a panico, ansia e stress negli animali domestici, con conseguenze che in alcuni casi possono essere anche mortali. Senza dimenticare i danni all’ambiente e i rischi per la sicurezza delle persone, oltre alle difficoltà che questi rumori forti ed improvvisi causano alle persone che, per ragioni diverse, sono maggiormente fonosensibili. Esistono tanti modi alternativi e più civili di festeggiare, che non causano sofferenza né pericolo per nessuno. Il rispetto delle regole è una scelta di civiltà, responsabilità e attenzione e sono questi i valori che creano comunità. Festeggiamo il nuovo anno con gioia, ma anche con rispetto”.