MMA E Brazilian Jiu Jitsu: Trionfo per gli Atleti della Palestra Spazioforma a Torino, FOTO

Protagonista è stato Ahmed Mounir, che ha conquistato l'oro in entrambe le discipline. Nella categoria MMA contatto pieno fino a 61 kg, Mounir ha dimostrato la sua superiorità, portando a casa la medaglia d'oro. Lo stesso successo è stato replicato nella categoria Brazilian Jiu Jitsu. In entrambe le discipline ha vinto tutti gli incontri prima del limite.

Gli allenamenti ora proseguono intensamente per adulti e bambini in vista dei prossimi appuntamenti agonistici della stagione. In particolare, per i bambini, la pratica del Brazilian Jiu Jitsu e l'introduzione alle Arti Marziali Miste (MMA) non sono solo una sfida sportiva, ma anche un percorso educativo. Il programma anti-bullismo e di tutela promosso dalla palestra Spazioforma e i suoi istruttori, contribuisce a formare nei giovani atleti la disciplina, il rispetto e la lealtà verso chi li circonda, sottolineando l'importanza di risolvere le controversie senza ricorrere alla violenza.