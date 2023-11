Addio Fiorenzo, il basket biellese è in lutto: domani l'ultimo saluto a San Cassiano

Basket biellese in lutto per la morte di Fiorenzo Brunazzi, volto storico dello sport locale. Aveva 70 anni.

A ricordarlo, in un post sui social, la società Minipaladini: “Caro Fiorenzo, è difficile mettere in parole l'addio a una persona così speciale come te. La tua forza di fronte alla malattia è stata un esempio di coraggio e dignità. Le lezioni di vita e di basket, i momenti che hai condiviso con tutta la comunità del basket biellese e non, saranno tesori nel cuore di ognuno. Grazie per la tua amicizia, per i sorrisi che hai regalato nonostante le difficoltà. Sei un vero eroe. Vai in pace, caro amico. Sarai per sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori”.

La corona sarà recitata oggi, alle 17.30, nella chiesa di San Cassiano. Sempre qui avranno luogo i funerali alle 15.30 di domani, 24 novembre.